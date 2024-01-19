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Экс-сотрудника органов госдоходов, подозреваемого в коррупции, экстрадировали из Грузии (видео)

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Подозреваемый
Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/GenPr

Бывший сотрудник органов госдоходов РК, подозреваемый в совершении коррупционных преступлений, был экстрадирован из Грузии , передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщили в Генпрокуратуре, сегодня, 19 января. сотрудниками прокуратуры Казахстана, Агентства по противодействию коррупции при содействии МИД и Интерпола МВД из Грузии был экстрадирован казахстанец, подозреваемый в коррупции.

"Он подозревается в том, что будучи сотрудником органов государственных доходов Республики Казахстан, в период с января по август 2022 года получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В октябре прошлого года он был задержан на территории Грузии.

В настоящее время его поместили в следственный изолятор.

Напомним, в ноябре казахстанца, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении наркотических средств в крупном размере с целью сбыта, экстрадировали из Турции.

Также в Казахстан из Турции экстрадирован один из подозреваемых в организации финансовой пирамиды Oceans Enterprise. Мужчину объявляли в международный розыск.

А в декабре казахстанца, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 720 млн тенге, экстрадировали из Камеруна. Мужчина водворен в следственный изолятор Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056406-eks-sotrudnika-organov-gosdohodov-podozrevaemogo-v-korruptsii-ekstradirovali-iz-gruzii/

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