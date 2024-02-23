Разыскиваемого гражданина Украины экстрадировали в Казахстан из Польши (видео)
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В Астану из Польши экстрадировали гражданина Украины для привлечения к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.
Он подозревается в создании и руководстве транснациональной организованной группой.
По данным надзорного органа, в 2022 году созданная этим мужчиной преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.
Объем изъятых незаконных веществ составил более 1 тонны, а их общая стоимость на черном рынке превысила бы 1,5 млрд тенге.
Подчеркивается, что после совершения указанных преступлений участники организованной группы задержаны, а ее руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск.
В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши.
По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он экстрадирован и в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.
Напомним, что неделю назад иностранец тоже был экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за деятельность в транснациональной организованной группе. Разыскиваемого гражданина Турции экстрадировали в Казахстан из Азербайджана.
А в начале месяца подозреваемого в создании финпирамиды экстрадировали из Испании в Казахстан. Как уточнили в Генпрокуратуре, на родину вернули еще одного подозреваемого в создании финпирамиды Questra Holding.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062667-predpolagaemogo-rukovoditelya-transnatsionalnoy-organizovannoy-gruppy-ekstradirovali-iz-polshi/