Разыскиваемого гражданина Турции экстрадировали в Казахстан из Азербайджана (видео)

Иностранец экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за деятельность в транснациональной организованной группе, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана из Азербайджана экстрадирован гражданин Турции.

"Он подозревается в том, что в период с июля по август 2020 года в составе организованной группы принимал участие в контрабандном вывозе из Казахстана более 24 килограммов золота", - пояснили в Генеральной прокуратуре.

В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 633 миллионов тенге.

"После совершения преступления участники скрылись от следствия и объявлены в международный розыск", - отметили в надзорном органе.

В июле 2023 года подозреваемый был задержан на территории Азербайджана.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.

Сообщается, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что в июне 2022 года судом Астаны 14 человек, причастных к деятельности данной транснациональной организованной группы, осудили по различным статьям и в пользу государства взыскали около 5 миллиардов тенге.