"Ущерб свыше 1 млрд тенге": подозреваемого в создании финпирамиды экстрадировали из Испании в Казахстан

Генпрокуратура Казахстана экстрадировала еще одного подозреваемого в создании финпирамиды Questra Holding из Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испании для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, казахстанца подозревают в том, что в период с 2016 по 2017 годы в группе лиц из других стран с целью незаконного материального обогащения создал компанию Questra Holding.

"В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернет сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещались информации о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании.

Эта группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге", – добавили в Генпрокуратуре.

По данному факту начато досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск.

Как рассказали в ведомстве, в декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры Казахстана был задержан на территории Испании.

В настоящее время его поместили водворен в следственный изолятор Астаны.

"За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, еще в 2017 году в Генпрокуратуре Казахстана сообщили о начатом расследовании в отношении компании Questra Holdings Inc.

В сентябре 2020 года в МВД РК сообщали, что тысячи казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды Questra World

В 2022 году столичный суд вынес обвинительный приговор некоторым участникам и организаторам финпирамид Questra World и AGAM.

Подсудимыми являлись гражданка России, обвиняемая в создании и руководстве транснациональной организованной группой, а также в создании финансовой пирамиды, и трое казахстанцев, обвиняемые в участии в транснациональной организованной группе, а также в создании финансовой пирамиды.

Все они получили уголовные сроки от 5 до 11 лет лишения свободы.

В декабре того же года в МВД сообщили, что в Испании полицейские задержали 35-летнего гражданина Российской Федерации, разыскиваемого департаментом полиции Астаны за создание и руководство финансовой пирамидой ТОО Questra Holdings, Questra World, Atlantic Global Asse в составе транснациональной преступной организации.