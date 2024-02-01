"Ущерб свыше 1 млрд тенге": подозреваемого в создании финпирамиды экстрадировали из Испании в Казахстан
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Генпрокуратура Казахстана экстрадировала еще одного подозреваемого в создании финпирамиды Questra Holding из Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испании для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, казахстанца подозревают в том, что в период с 2016 по 2017 годы в группе лиц из других стран с целью незаконного материального обогащения создал компанию Questra Holding.
"В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернет сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещались информации о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании.
Эта группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге", – добавили в Генпрокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск.
Как рассказали в ведомстве, в декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры Казахстана был задержан на территории Испании.
В настоящее время его поместили водворен в следственный изолятор Астаны.
"За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – отметили в Генпрокуратуре.
Напомним, еще в 2017 году в Генпрокуратуре Казахстана сообщили о начатом расследовании в отношении компании Questra Holdings Inc.
В сентябре 2020 года в МВД РК сообщали, что тысячи казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды Questra World
В 2022 году столичный суд вынес обвинительный приговор некоторым участникам и организаторам финпирамид Questra World и AGAM.
Подсудимыми являлись гражданка России, обвиняемая в создании и руководстве транснациональной организованной группой, а также в создании финансовой пирамиды, и трое казахстанцев, обвиняемые в участии в транснациональной организованной группе, а также в создании финансовой пирамиды.
Все они получили уголовные сроки от 5 до 11 лет лишения свободы.
В декабре того же года в МВД сообщили, что в Испании полицейские задержали 35-летнего гражданина Российской Федерации, разыскиваемого департаментом полиции Астаны за создание и руководство финансовой пирамидой ТОО Questra Holdings, Questra World, Atlantic Global Asse в составе транснациональной преступной организации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058671-podozrevaemogo-v-sozdanii-finpiramidy-questra-holding-ekstradirovali-iz-ispanii/