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В Антикоре подтвердили, что расследуют дело по "списку Айки"

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Папки с уголовными делами лежат на столе
Папки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сегодня на брифинге сообщил текущую ситуацию по так называемому "списку Айки", передает корреспондент NUR.KZ.

"Подтверждаем, уголовное дело находится на стадии следствия в департаменте по городу Астана. В настоящее время все факты проверяются по этому делу. По результатам расследования мы вас обязательно уведомим", – заверил Бигайдаров.

Напомним, в декабре 2023 года в интернете завирусился так называемый "список Айки", в котором оказались многие казахстанские знаменитости, бизнесмены, сотрудники крупных финансовых структур, а также госчиновники и силовики. Список вызвал бурную реакцию среди казахстанцев.

На прошлой неделе в МВД сообщили, что дело об утекшем в Сеть скандальном "списке Айки" сейчас ведет Антикор.

При этом в начале декабря появилась информация о том, что в правоохранительных органах опровергают наличие списка "по делу Айки" – там предполагали, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа. По словам источника, у некоторых людей, оказавшихся в списке, вымогали большие суммы.

Произошедшее комментировал глава МВД Ержан Саденов. Он сообщал, что после проверки будет дан ответ, а также напомнил, что за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность в рамках статьи 147 УК РК – лишение свободы до 7 лет.

Также добавим, в конце марта сообщалось, что в Алматы начался суд над девушкой, которую обвиняют в организации притона и незаконном хранении наркотиков.

Тогда в Главной транспортной прокуратуре Казахстана подтверждали, что речь идет об Айке, которую ранее называли "VIP-сутенершей" и "популярным блогером" Love Aika. Она была задержана МВД РК 6 июня 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082383-v-antikore-podtverdili-chto-rassleduyut-delo-po-spisku-ayki/

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