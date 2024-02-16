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Хулиган избил девушку и скрылся с места преступления в ЗКО (видео)

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Подозреваемый в избиении
Подозреваемый. Фото: Polisia.kz

Подозреваемого в избиении девушки в ЗКО задержали стражи порядка - хулиган совершил преступление и скрылся с места событий, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как отметили стражи порядка, для раскрытия преступления были проверены лица, состоящие на учете, в отдел полиции было доставлено 38 человек, схожих по приметам с подозреваемым.

Для раскрытия преступления были изучены записи камер, которые отследили, куда направился хулиган.

В итоге полицейским удалось установить подозреваемого - им оказался житель района Байтерек Западно-Казахстанской области.

Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.

"По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность к другим преступлениям", - добавили в полиции.

Напомним, что в конце января этого года в ЗКО девушку избили и ударили ножом. Подозреваемого объявили в розыск.

Похожие случаи были зафиксированы в прошлом году и в других регионах.

Например, в ноябре в полицию Астаны обратилась девушка, которая заявила, что ночью на улице на нее напал мужчина. По словам потерпевшей, он бил ее по лицу и забрал телефон.

А в Алматы в октябре 2023 года избиение девушки сняли на видео. В ДП тогда пояснили, что участники инцидента были установлены. Девушка же от подачи заявления отказалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061413-huligan-izbil-devushku-i-skrylsya-s-mesta-prestupleniya-v-zko-video/

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