Хулиган избил девушку и скрылся с места преступления в ЗКО (видео)
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Подозреваемого в избиении девушки в ЗКО задержали стражи порядка - хулиган совершил преступление и скрылся с места событий, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как отметили стражи порядка, для раскрытия преступления были проверены лица, состоящие на учете, в отдел полиции было доставлено 38 человек, схожих по приметам с подозреваемым.
Для раскрытия преступления были изучены записи камер, которые отследили, куда направился хулиган.
В итоге полицейским удалось установить подозреваемого - им оказался житель района Байтерек Западно-Казахстанской области.
Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.
"По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность к другим преступлениям", - добавили в полиции.
Напомним, что в конце января этого года в ЗКО девушку избили и ударили ножом. Подозреваемого объявили в розыск.
Похожие случаи были зафиксированы в прошлом году и в других регионах.
Например, в ноябре в полицию Астаны обратилась девушка, которая заявила, что ночью на улице на нее напал мужчина. По словам потерпевшей, он бил ее по лицу и забрал телефон.
А в Алматы в октябре 2023 года избиение девушки сняли на видео. В ДП тогда пояснили, что участники инцидента были установлены. Девушка же от подачи заявления отказалась.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061413-huligan-izbil-devushku-i-skrylsya-s-mesta-prestupleniya-v-zko-video/