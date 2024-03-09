Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Женщину избили на рабочем месте в Талдыкоргане

Опубликовано:

Мужчина избивает женщину
Избиение. Кадр из видео: t.me/egovpress

В сети разлетелось видео, на котором мужчина избивает женщину. Кадры прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области Жетiсу, передает NUR.KZ.

На опубликованных в Telegram-канале Egov.press кадрах можно заметить, как мужчина заходит в помещение, которое похоже на пункт выдачи товаров из интернет-магазина. Дверь ему открывает женщина, после он начинает толкать ее и кричать. Бьет руками и ногами.

По словам автора видео, этот мужчина похож наэ ксперта института судебных экспертиз города Алматы.

Ролик прокомментировали в полиции области Жетiсу.

"По факту хулиганства полицией возбуждено уголовное дело. Установлено, что инцидент произошел 9 января в одном из интернет-магазинов Талдыкоргана. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2065530-zhenschinu-izbili-na-rabochem-meste-v-taldykorgane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.