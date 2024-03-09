Женщину избили на рабочем месте в Талдыкоргане

В сети разлетелось видео, на котором мужчина избивает женщину. Кадры прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области Жетiсу, передает NUR.KZ.

На опубликованных в Telegram-канале Egov.press кадрах можно заметить, как мужчина заходит в помещение, которое похоже на пункт выдачи товаров из интернет-магазина. Дверь ему открывает женщина, после он начинает толкать ее и кричать. Бьет руками и ногами.

По словам автора видео, этот мужчина похож наэ ксперта института судебных экспертиз города Алматы.

Ролик прокомментировали в полиции области Жетiсу.

"По факту хулиганства полицией возбуждено уголовное дело. Установлено, что инцидент произошел 9 января в одном из интернет-магазинов Талдыкоргана. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.