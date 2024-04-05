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Жестокое избиение дочери матерью попало на видео в Шымкенте: полиция завела дело

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Женщина избивает дочь
Женщина избивает дочь. Кадр из видео: otyrar.kz

Полиция Шымкента начала расследование в отношении женщины, жестоко избившей дочь-подростка. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения, передает Otyrar.kz.

Шокирующее видео жестокого метода воспитания прислали в редакцию телекомпании.

На кадрах, как пишет издание, видно, как женщина с ножом быстрым шагом направляется в сторону подростка. После она приставляет нож к лицу девочки и замахивается на нее. Последняя начинает громко плакать и кричать. Но женщина наваливается на подростка, отвешивает несколько пощечин и начинает бить по голове ведром.

Пострадавшая время пытается дать отпор, но получает несколько ударов кулаком по лицу.

После женщина хватает ее за футболку и наносит удары кулаком. Избиение продолжается пинками в лицо и мусорным ведром по голове.

По данным издания, на записи указана дата произошедшего - 30 марта.

"Источник, который прислал запись, пожелал остаться анонимным. Он лишь сообщил, что является соседом и похожие скандалы в этом доме происходят не первый раз. Инсайдер также сообщил, что на видео — конфликт между родной матерью и дочерью", - говорится в материале.

Автор видео попросил помочь подростку, а также отметил, что у женщины есть еще несколько маленьких детей.

В полиции Шымкента подтвердили, что на видео запечатлены мать с дочерью. Отмечается, что это ребенок от первого брака женщины. Сейчас девочка находится под опекой отца.

Причины жестокости женщины в департаменте не назвали, но сообщили, что начали досудебное расследование.

"Проводятся следственные мероприятия. Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП Шымкента", - ответили журналистам в ДП Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079224-zhestokoe-izbienie-docheri-materyu-popalo-na-video-v-shymkente-politsiya-zavela-delo/

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