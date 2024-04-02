Главный свидетель рассказал о записи разговора с экс-замакима Шымкента на диктофон

Продолжается резонансный судебный процесс над экс-замакима Шымкента Максутом Исаховым, обвиняемым в даче взятки первому замначальника ДКНБ. Свидетель по делу заявил о имеющейся диктофонной записи, передает Otyrar.kz.

На третьем судебном процессе около двух часов допрашивали Жаркынбека Егизбаева - заместителя директора компании "СТАРТ-СТРОЙ". По делу он проходит главным свидетелем. Именно с него, как указано в обвинительном акте, начинается коррупционная история.

В зале суда Егизбаев присутствовал со своим адвокатом. Мужчина требовал не допрашивать его, якобы он к этому делу не имеет отношения. Помимо этого, Егизбаев сослался на то, что ему нельзя разглашать подробности дела, так как он подписал расписку о неразглашении.

К слову, по материалам дела, именно Егизбаев обвинил Исахова во взяточничестве. Как сообщает издание, летом прошлого года он отнес в ДКНБ диктофонную запись разговора с чиновником, где замакима требовал от предпринимателя отказаться от двух тендеров или дать взятку в размере 187 млн тенге.

После отказа свидетельствовать в суде адвокат Исахова потребовала от Егизбаева отказаться и от своего заявления.

"Мы имеем на руках обвинительный акт, подписанный зампрокурора Шымкента Ержаном Маратом. Данный обвинительный акт на 60% состоит из дела №40, более того, я лично ознакомилась с восьмью томами дела №40, к сожалению, это не приобщено к этому делу. По делу №40 Егизбаев не давал подписку о неразглашении. Он давал подписку о неразглашении по делу №54.

Сейчас прокурор, сидя у нас в роли государственного обвинителя, настаивает и говорит о законности его допроса. А адвокат Егизбаева пытается увести от ответа. Я считаю, это вообще необоснованно и это абсурд. Как мы сейчас можем рассматривать обвинение, которое состоит из 40-го дела? Тогда отказывайтесь от обвинения, раз мы не можем Егизбаева допросить", - выступила в суде адвокат Жания Бодау.

После непродолжительного конфликта Жаркынбек Егизбаев согласился свидетельствовать. Но с одним условием - не снимать его крупным планом.

В своих показаниях он уверяет, что в 2020 году его компания выиграла изначально два тендера. После этого его якобы пригласил на встречу замакима. Туда, как уверяет Егизбаев, он прибыл с диктофоном и решил записать разговор с Исаховым, так как почувствовал неладное.

"Были проблемы с тендером. Сначала в конкурсе победителем определили другую компанию, потом мы начали судиться, потому что я знаю, что победителем должен был быть я, ведь я самую низкую цену предложил. Меня решением суда признали победителем в двух конкурсах. В это время компания, которая выиграла конкурс в первый раз, получила предоплату в размере 30%. В итоге мы судились, та компания никак не могла вернуть деньги.

В это время меня через своего помощника Исахов на встречу вызвал. Я чувствовал что-то неладное и решил записать наш разговор на диктофон. У нас с ним был уговор: я отказываюсь от одного конкурса и все. В итоге я до сих пор не получил конкурс. Поэтому я написал заявление в ДКНБ", - сообщил свидетель по делу Жаркынбек Егизбаев.

Напомним, заместителя акима Шымкента задержали сотрудники КНБ 20 июля прошлого года. Его заподозрили в коррупционном преступлении.

Некоторые паблики утверждали, что он якобы пытался подкупить заместителя руководителя городского ДКНБ за прекращение проверки его деятельности и общее покровительство. Затем в отношении Максута Исахова был санкционирован арест.

Также стало известно, что сам бывший чиновник подавал иск на бизнесменов, по заявлению которых на него было возбуждено уголовное дело сотрудниками КНБ. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения иска и вынес решение об отказе в исковых требованиях в полном объеме. Дело было передано на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

5 марта по коррупционному делу в отношении бывшего замакима начался суд. На первом заседании во время своего выступления экс-чиновник не сумел сдержать эмоций и прослезился.

Во время второго судебного процесса он заявил о мести и личной неприязни со стороны бывшего первого замначальника ДКНБ.

Отметим, что Максут Исахов занимал пост заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он курировал несколько сфер - транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.