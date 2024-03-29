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Эзотерика

"Маму живой не увидите": жительница Шымкента заявила о преследовании

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Мужчина угрожает женщине
Домашнее насилие. Иллюстративное фото: Serghei Turcanu / Getty Images

Жительница Шымкента заявила, что ее семья страдает от преследования и агрессии бывшего сожителя ее матери. В ДП города прокомментировали ситуацию, передает Otyrar.kz.

По словам жительницы Шымкента, отчим оказывал на семью сильное психологическое давление. Через три месяца совместного проживания выяснилось, что у него была судимость. Испугавшись за себя и семерых детей, женщина решила разорвать с ним отношения.

Однако, как рассказала девушка, сожитель ее матери с таким решением не смирился, стал преследовать и угрожать расправой, а также обещал распространить интимные фотографии ее матери.

В начале марта мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, нанес семье неожиданный визит в компании друзей. Случился скандал, переросший в драку.

"Позвонила сначала в 102, прошло около 15-20 минут моих уговоров, и я просто включила камеру и начала снимать. Я снимала на видео, на что бывший сожитель матери сказал: "Ты что делаешь?". Он замахнулся на меня и промахнулся. Он ударил потом меня по руке, телефон упал и братишка начал говорить: "Ты что мою сестру трогаешь?". На него налетел, тот его повалил и голову ему рассек. Было, конечно, написано заявление", - рассказала о происшествии жительница Шымкента.

Однако после конфликта произошло примирение сторон в суде.

"Есть фотография, где мама сфотографирована. Перед судом он сказал брату: "Давай, ты же мужик, я тоже мужчина, я в штанах стою, ты мне прощение даешь, и я вас не трогаю. Ты что думаешь, если меня на 15 суток закроют, я выйду же все равно, и тогда вы точно свою маму живой не увидите". Братишка взял слово, сказал: "Да, хоть мне и 19 лет, я мужчина и, надеюсь, ты больше не будешь нас трогать", - пояснила девушка.

Она отметила, что ее мать не может оправиться от сильного шока. Девушка говорит, что ее родным братьям и сестрам угрожает серьезная опасность.

Ведь, как уверяет девушка, участковый инспектор мер не принимает: заявление на агрессора они писали не раз, но защитного предписания так и не получили.

В городском департаменте полиции обещали дать правовую оценку действиям участкового после проверки. В ведомстве отметили, что мужчина избежал наказания, так как потерпевшие сами простили обидчика.

"Бывший сожитель и его знакомые по поступившему 2 марта вызову привлечены к ответственности. Административное производство по заявлению об избиении 18-летнего гражданина рассмотрено в суде и прекращено за примирением сторон. Действиям сотрудников полиции будет дана правовая оценка по результатам проверки. Отметим, что мужчина в 2020 году привлекался к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Проблема домашнего насилия остро стоит в Казахстане не первый год. Как рассказала депутат сената, в прошлом году в стране 69 женщин погибли от рук домашних агрессоров. В полицию поступило около 100 тыс. обращений по фактам семейных конфликтов.

Настоящая трагедия недавно развернулась в Актюбинской области. Женщина стала подозреваемой в убийстве мужа, от которого она много лет терпела издевательства. Сейчас она находится под стражей.

В начале марта сообщалось, что в Актобе предприниматель избил бывшую жену, сломав ей руку, и заплатил ей за это миллион тенге. Суд отправил мужчину за решетку на полгода за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Караганде вынесли приговор в отношении мужчины, который обвинялся в избиении беременной гражданской жены. Причем все это происходило на глазах у его друга. Выяснилось, что подсудимый состоит на учете по категории "семейный дебошир". Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2075430-mamu-zhivoy-ne-uvidite-zhitelnitsa-shymkenta-zayavila-o-presledovanii/

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