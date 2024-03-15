"Убила мужа, от которого терпела насилие": трагическую историю казахстанки рассказал омбудсмен

Настоящая трагедия развернулась в Актюбинской области - женщину подозревают в убийстве мужа, от которого она много лет терпела издевательства, передает NUR.KZ со ссылкой на омбудсмена.

Трагическая история жительницы Актобе появилась на Instagram-странице Уполномоченного по правам человека в РК по Актюбинской области, к которому горожанка обратилась за помощью.

Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания.

"Мать двоих детей попала туда из-за убийства мужа, от которого на протяжении многих лет терпела насилие. Подозреваемая сообщила, что обращалась к сотрудникам полиции с просьбой защитить ее от насилия, но со стороны полиции не было предпринято никаких действий. Когда акт агрессии повторился снова, это закончилось убийством", - говорится в сообщении.

Просьба женщины заключалась в другом – после трагедии двое ее несовершеннолетних детей были переданы на попечение родственников умершего супруга, а те запрещали им общаться матерью и ее родными. Поэтому заявительница попросила восстановить право на неограниченное общение со своими детьми. "После изучения обстоятельств, представитель омбудсмена обратился в органы опеки и попечительства при местном акимате, а также в департамент полиции с рекомендацией устранить нарушения в отношении прав детей и рассмотреть вопрос виновности должностных лиц", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что, согласно статье 61 Кодекса РК о браке (супружестве) и семье, ребенок имеет право на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Сейчас отношения детей с родственниками матери полностью восстановлены.

А в областном департаменте полиции сообщили, что Управление собственной безопасности департамента провело проверку.

"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей один сотрудник полиции исключен из правоохранительных органов, еще двое сотрудников освобождены от занимаемых должностей", - добавил представитель омбудсмена. Дальнейшая судьба несовершеннолетних детей и их матери будет находиться в центре внимания представителя уполномоченного по правам человека.

Напомним, в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости усилить ответственность за домашнее насилие. Он подчеркнул, что если тех, кто устраивает погромы в семье, не накажут, они могут стать еще агрессивнее, тогда как пострадавшие останутся совершенно беззащитными.

В прошлом году дела о бытовом насилии начали заводить без заявления в полицию. Также в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие.

Сейчас в Казахстане идет обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Также в январе сообщалось, что в МВД планируют создать специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов.

Еще в Казахстане будет увеличено количество кризисных центров, внедрена практика социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере