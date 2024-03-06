"Сказал, что выкинет ее с балкона": бизнесмен избил бывшую супругу в Актобе

В Актобе предприниматель избил бывшую жену, сломав ей руку, и заплатил ей за это миллион тенге. Суд отправил его за решетку на полгода, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2.

Как следует из материалов дела, 41-летний учредитель частной компании развелся со своей супругой, но после этого снова сошелся с ней и стал жить у нее дома.

В одну из ночей теперь уже не супруги, а сожители сильно поругались. Суд установил, что мужчина набросился на бывшую жену и стал ее избивать. Все закончилось приездом полиции и скорой помощи.

У избитой женщины диагностировали перелом правой лучевой кости со смещением, что причинило ей вред здоровью средней степени. А ее бывший супруг в итоге оказался на скамье подсудимых.

Истории обвиняемого и потерпевшей об обстоятельствах той ночи сильно отличаются друг от друга.

Подсудимый рассказал, что после того, как он снова вернулся к бывшей жене, он купил ей автомобиль, погасил ее кредиты и покупал путевки на отдых. В ту роковую ночь он один выпивал коньяк и общался по видеозвонку со своими одноклассницами.

В какой-то момент в комнату вошла его сожительница, она ошибочно поняла, что его собеседница сказала что-то оскорбительное в ее адрес и стала с ней ругаться.

По словам мужчины, сначала он пробовал успокоить ее, а после того, как она схватила телефон, ударил ее ладонью по лицу, а затем продолжил избивать. В тот момент его еще возмутило то, что она говорила слова, задевающие его мужское достоинство.

Потом мужчина успокоился и ушел на кухню, в это время женщина выбежала из квартиры. Позже приехали сотрудники полиции. Он отметил, что после случившегося оплачивал лечение сожительницы, возил ее к народному целителю, отдал ей 1,1 млн тенге в качестве извинения и на лечение.

Потерпевшая рассказала в суде другую версию событий. С ее слов, бывший супруг обсуждал по видеозвонку ее личную жизнь, из-за этого она поругалась с его одноклассницей. Он бил ее, таскал за волосы, даже тащил к балкону и говорил, что выбросит из окна.

"Сказал, что никто не придет на помощь и предупредил, что выкинет ее с балкона. Затем ломает створку окна, берет ее за одежду и, подняв, понес ее на балкон. Тогда она поняла, что он хочет ее выбросить. Он поднял ее и пытался высунуть тело на улицу. Но она руками удерживалась за проем окна, ногами схватилась за него. Он переключился на руку и начал бить ее по руке, после за волосы потащил на кровать", - следует из показаний потерпевшей, указанных в приговоре.

Как сообщила женщина, потом бывший супруг бросил ее на кровать и продолжил избивать. Она уворачивалась от него со сломанной рукой.

Со слов потерпевшей, когда она попросила вызвать такси, чтобы поехать к травматологу, он снова взбесился и стал ее душить. После всего этого он лег спать, она больше не жаловалась ему, чтобы не навлечь на себя снова его гнев, а потом убежала из квартиры, попросила соседей вызвать полицию, была в шоковом состоянии.

Актюбинка отметила в суде, что за все пережитое его миллиона недостаточно и потребовала от него за моральный вред еще 3,5 млн тенге. Говорила, что после избиения ее привычный ритм нарушился, из-за гипса на руке она не смогла обслуживать себя в полной мере, утратила радость жизни, находилась в депрессии и ей необходима реабилитация.

Представитель потерпевшей настаивал на переквалификации обвинения на более тяжкую статью, считая, что избивал обвиняемый женщину с особой жестокостью. Однако суд решил, что нет причин для изменения обвинения.

Кстати, исходя из биографии обвиняемого, нельзя было сказать, что он всю жизнь был примерным гражданином. Ранее он трижды привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, а также трижды выносились приговоры за заведомо ложные показания, за изнасилование и хранение наркотических средств. Прежние судимости у мужчины были погашены, но должных выводов он для себя не сделал.

Суд приговорил обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч.1 ст.107 УК РК) к 6 месяцам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Моральные страдания потерпевшей суд оценил в полтора миллиона тенге и обязал осужденного выплатить ей всего 400 тыс. тенге, так как ранее он уже выплатил 1,1 млн тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч.1 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Караганде вынесли приговор в отношении мужчины, который обвинялся в избиении беременной гражданской жены. Причем все это происходило на глазах у его друга. Выяснилось, что подсудимый состоит на учете по категории "семейный дебошир". Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

А житель Хромтау в Актюбинской области избил бывшую жену за подачу заявления в суд на взыскание алиментов и был приговорен к ограничению свободы. Мужчина причинил тяжкий вред здоровью проживающей по соседству экс-супруге.