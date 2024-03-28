Находящийся в розыске в Узбекистане мужчина год скрывался в Казахстане

В Астане задержан уголовный преступник из Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

О задержании уголовного преступника из Узбекистана пресс-служба полиции Астаны сообщила в Instagram-аккаунте.

"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудниками столичной полиции задержан гражданин Республики Узбекистан, находящийся в межгосударственном розыске за Чимбайским РОВД, МВД Республики Каракалпакстан, Республики Узбекистан.

31-летний мужчина разыскивался за незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что в марте прошлого года мужчина заехал на территорию Казахстана, а в июне перебрался в Астану.

Сейчас задержанный находится под арестом. Также решается вопрос об экстрадиции.

Сегодня сообщалось, что находящиеся в розыске за тяжкие преступления казахстанцы пять лет скрывались в Турции. Их задержали в аэропорту Алматы.

Также ранее сообщалось, что в Астане задержали россиянина, разыскиваемого за производство и сбыт наркотических средств.

Недавно казахстанца, разыскиваемого за уклонение от отбывания наказания, задержали оперативники в Бишкеке. Как сообщили стражи порядка, дальше будет решаться вопрос о его экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана.

В феврале полицейские Восточно-Казахстанской области задержали иностранца, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Рассматривается вопрос о его экстрадиции.

Также иностранца, находящегося в международном розыске, задержали стражи порядка в Шымкенте. Он скрывался от правосудия 14 лет. Еще в 2010 году в Ташкенте за совершение мошенничества в крупном размере в отношении мужчины было зарегистрировано уголовное дело.