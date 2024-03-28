Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Находящийся в розыске в Узбекистане мужчина год скрывался в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане задержан уголовный преступник из Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

О задержании уголовного преступника из Узбекистана пресс-служба полиции Астаны сообщила в Instagram-аккаунте.

"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудниками столичной полиции задержан гражданин Республики Узбекистан, находящийся в межгосударственном розыске за Чимбайским РОВД, МВД Республики Каракалпакстан, Республики Узбекистан.

31-летний мужчина разыскивался за незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что в марте прошлого года мужчина заехал на территорию Казахстана, а в июне перебрался в Астану.

Сейчас задержанный находится под арестом. Также решается вопрос об экстрадиции.

Сегодня сообщалось, что находящиеся в розыске за тяжкие преступления казахстанцы пять лет скрывались в Турции. Их задержали в аэропорту Алматы.

Также ранее сообщалось, что в Астане задержали россиянина, разыскиваемого за производство и сбыт наркотических средств.

Недавно казахстанца, разыскиваемого за уклонение от отбывания наказания, задержали оперативники в Бишкеке. Как сообщили стражи порядка, дальше будет решаться вопрос о его экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана.

В феврале полицейские Восточно-Казахстанской области задержали иностранца, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Рассматривается вопрос о его экстрадиции.

Также иностранца, находящегося в международном розыске, задержали стражи порядка в Шымкенте. Он скрывался от правосудия 14 лет. Еще в 2010 году в Ташкенте за совершение мошенничества в крупном размере в отношении мужчины было зарегистрировано уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074923-ugolovnik-iz-uzbekistana-god-skryvalsya-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.