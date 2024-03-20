Силовики из Бишкека задержали казахстанца, объявленного в международный розыск (видео)

Казахстанца, разыскиваемого за уклонение от отбывания наказания, задержали оперативники в Бишкеке. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ГУВД столицы Кыргызстана.

Сообщается, что оперуполномоченные бишкекского ГУВД получили информацию о том, что иностранный гражданин М. 1993 года рождения, объявленный в международный государственный розыск скрывается в Бишкек.

При этом, по данным правоохранителей, его разыскивали в рамках уголовного дело по статье 427 УК РК "Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы" на территории своей страны.

"Таким образом, при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека при силовой поддержке бойцов спецназа ОСО ПСН МВД Кыргызской Республики по городу Бишкеку был установлен и задержан гражданин иностранного государства М. 1993 года рождения.

Доставлен в Следственную службу УВД Свердловского района Бишкек и, на основании ранее заочно избранной меры пресечения в виде ареста, разыскиваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщили стражи порядка, дальше будет решаться вопрос о его экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана.

Добавим, согласно статье 427 УК РК, невозвращение в исправительное учреждение осужденного, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы по истечении срока выезда, а равно осужденного, пользующегося правом передвижения без конвоя либо находящегося под надзором, совершенное с целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.