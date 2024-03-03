Находившегося в розыске россиянина задержали в Астане

Гражданина России, разыскиваемого за производство и сбыт наркотических средств, задержали в Астане, предает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции, в Астане задержан уголовный преступник, находившийся в международном розыске с октября 2022 года.

По данным полиции, 31-летний гражданин России разыскивался за производство наркотических средств в особо крупном размере, а также за их сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

"С конца 2019 года мужчина на интернет-площадке крупнейшего российского даркнет-рынка "Hydra" создал магазин по продаже наркотических средств под названием "Mr.SANDERS". Наркотики сбывал путем распространения через тайники-"закладки".

Кроме того, в арендованных квартирах на территории Омской области он массово производил наркотическое средство "мефедрон". Описание местонахождения тайников -"закладок" наркодилер загружал на витрину созданного им магазина по продаже наркотических средств", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Отмечается, что оплата за "синтетику" покупателями производилась посредством перевода на счет "Hydra", затем деньги автоматически уходили на кошелек биржи криптовалют, принадлежащий магазину "Mr.SANDERS".

"Задержанному вменяется незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере по статье 228 УК РФ. Инициатор розыска УМВД России по Омской области. В настоящее время обвиняемый водворен в изолятор временного содержания , решается вопрос об экстрадиции", - говорится в сообщении.

Добавим, что согласно статье 228 УК Российской Федерации, как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры страны, предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Самое мягкое наказание, которое предусмотрено за совершение данного преступления - штраф в размере до сорока тысяч или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау у иностранца изъяли "кирпич" на 3 миллиона тенге. Гражданина Таджикистана подозревают в сбыте наркотических средств.

В середине февраля МВД ликвидирован канал производства и распространения синтетических наркотиков в Акмолинской области. Трех иностранцев задержали в приобретенном организатором частном доме на окраине Ерейментау, где они, по версии следствия, незаконно изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ.

Также стало известно, что в одном из кафе Астаны, где гостям подавали лагман, также продавали наркотики. Подозреваемым стал 49-летний мужчина. При обыске заведения полицейские нашли там два свертка с гашишем весом 10,15 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В октябре прошлого года представители МВД рассказали о ликвидации подпольной нарколаборатории близ Астаны, организаторами которой были иностранцы.