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Находившегося в розыске иностранца задержали в ВКО

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Задержанный иностранец
Задержанный иностранец. Фото: t.me/police_of_kz

Полицейские ВКО задержали иностранца, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в ведомстве, в Усть-Каменогорске в съемной квартире стражи порядка задержали 25-летнего гражданина Таджикистана, который более года разыскивается по подозрению в совершении мошенничества и кражи.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

"Коллегам из Республики Таджикистан направлено уведомление об установлении местонахождения преступника. Рассматривается вопрос о его экстрадиции", – добавили в полиции.

Отмечается, что с начала года сотрудниками полиции региона были задержаны 15 человек, находящихся в розыске.

Напомним, в аэропорту Алматы были задержаны три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции.

А на этой неделе иностранца, находящегося в международном розыске, задержали стражи порядка в Шымкенте. Он скрывался от правосудия 14 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062831-nahodivshegosya-v-rozyske-inostrantsa-zaderzhali-v-vko/

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