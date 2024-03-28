Находящиеся в розыске за тяжкие преступления казахстанцы пять лет скрывались в Турции
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Находящихся в розыске за тяжкие преступления казахстанцев задержали в аэропорту Алматы, об этом сообщили в прокуратуре города, передает корреспондент NUR.KZ.
"Прокуратурой Алматы путем разъяснения законодательства добровольно возвращены двое граждан Казахстана, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений.
Беглецы скрывались от органов следствия на территории Турецкой Республики более 5 лет", - сообщили в прокуратуре.
Казахстанцев задержали сегодня в аэропорту Алматы. Обоих фигурантов уголовных дел поместили в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что в Астане задержали россиянина, разыскиваемого за производство и сбыт наркотических средств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074779-nahodyaschiesya-v-rozyske-za-tyazhkie-prestupleniya-kazahstantsy-pyat-let-skryvalis-v-turtsii/