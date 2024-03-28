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Мошенники обманули казахстанцев на 4 млрд тенге

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Кредитная карта в руках у мужчины
Кредитная карта. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в СЦК представители МВД сообщили о зарегистрированных в Казахстане фактах интернет-мошенничества - казахстанцев обманули на миллиарды тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным МВД, ущерб казахстанцев от действий мошенников составил суммарно 4 млрд тенге с начала этого года - зарегистрировано более 3 тысяч фактов мошенничества в интернете.

"Во-первых, важно использовать проверенные рекламные сайты, чтобы не стать жертвой мошенников. Во-вторых, необходимо договариваться об оплате после получения товара.

В-третьих, необходимо убедиться в наличии товара, в том числе посредством видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, необходимо попросить своих знакомых или родственников забрать товар, проверить", - рекомендовал начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Жандос Сүйінбай.

Как отметил старший прокурор управления службы по надзору за законностью и уголовного преследования Генпрокуратуры Даулет Ахметов, несколько сотен казахстанцев пострадали от мошенников из России.

"Мы усовершенствовали систему ЕРДР, добавили необходимые реквизиты, которые поспособствовали раскрытию более 500 дел - 500 граждан нашей страны стали жертвами интернет-мошенников, действующих из России", - сообщил спикер.

В МВД также добавили, что среди мошенников, которые обманывают казахстанцев из других стран, "лидирует" Украина.

Ранее мы рассказывали о том, как мошенники крали деньги казахстанцев в 2023 году. Так, в прошлом году онлайн-мошенники чаще всего обманывали людей, прикрываясь благотворительностью, предлагая оформить водительские права или просто выпрашивая деньги.

Всего в 2023 году в стране было зарегистрировано 44,8 тыс. случаев мошенничества. Среди выявленных преступников были даже несовершеннолетние дети.

Между тем мошенники каждый раз придумывают новые способы, как обмануть доверчивых граждан. Так, к примеру, преступники взяли на вооружение искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Мошенники воруют деньги казахстанцев, прикрываясь даже театром. Это касается поддельных онлайн-билетов в театр. Жертвам рассылают информацию о выдуманных гастролях артистов, используя поддельный ресурс (сайт). При попытке оплаты система выдает ошибку, а служба поддержки (мошенники) направляет ссылку на оплату псевдобилета. После осуществления транзакции чат удаляется, а пользователь блокируется.

Из-за участившихся случаев обмана эксперты рассказали, какие виды мошенничества актуальны в 2024 году в Казахстане, чтобы граждане были бдительнее.

К слову, на уловки мошенников попадаются и сами "борцы" с киберпреступностью и интернет-мошенниками. В марте мы писали, как главу центра расследования кибератак обманули на 20 тысяч тенге в интернете.

Но есть и факты, когда людям, потерявшим деньги из-за мошенников, удавалось вернуть средства. Так, пожилая жительница Карагандинской области поверила телефонному звонку от мошенника и передала неизвестному 550 тыс. тенге и 5 тыс. долларов США. Полицейским удалось вернуть пенсионерке ее сбережения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074863-moshenniki-obmanuli-kazahstantsev-na-4-mlrd-tenge/

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