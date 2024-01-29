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5 тыс. долларов и 550 тыс. тенге вернули жертве мошенничества в Карагандинской области (видео)

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Изъятые доллары
Изъятые доллары. Кадр из видео: polisia.kz

Пожилая жительница Карагандинской области поверила телефонному звонку от мошенника и передала неизвестному 550 тыс. тенге и 5 тыс. долларов США. Полицейские вернули пенсионерке ее сбережения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате проведенных комплексных мероприятий сотрудники полиции города Сарани по подозрению в мошенничестве задержали 19-летнего жителя Караганды.

Полиция установила, что 73-летней жительнице города позвонил неизвестный.

"Он сообщил, что ее внук якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжелые травмы получил пешеход. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, а виновник ДТП будет привлечен к уголовной ответственности.

Чтобы избежать неприятностей, требуется передать 9 млн тенге некоему лицу. Пенсионерка, находясь в шоке, отдала посреднику все свои сбережения - 700 тыс. тенге и 5 тысяч долларов США (около 2,3 млн тенге)", - рассказали в МВД.

После этого женщина поняла, что стала жертвой действий мошенников, и обратилась в полицию.

"Полицейские изъяли у задержанного деньги, принадлежащие потерпевшей. 150 тысяч тенге подозреваемый успел потратить - закрыл кредит в одном из банков", - отметили в ведомстве.

Ведется досудебное расследование по факту мошенничества.

"В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к пяти аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила 6 млн 600 тыс. тенге", - сообщил заместитель начальника департамента полиции региона Абиль Абильдин.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере (согласно ст.3 УК РК - с суммой ущерба от 1000 МРП, то есть свыше 3 692 000 тенге), наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее в Костанайской области двое неизвестных, представившись полицейскими и рассказав о попавшей в ДТП внучке, завладели деньгами 92-летней местной жительницы. Подозреваемые в мошенничестве были задержаны. Пожилой женщине вернули ее сбережения.

А пенсионерка из Восточно-Казахстанской области в последний момент уберегла свои деньги от мошенников. Женщина вовремя позвонила участковому инспектору полиции и поняла, что чуть не стала жертвой обмана. Она обратилась со словами благодарности к стражам порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058026-5-tys-dollarov-i-550-tys-tenge-vernuli-zhertve-moshennichestva-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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