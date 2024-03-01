Культурный обман: мошенники воруют деньги казахстанцев, прикрываясь театром

Чтобы получить доступ к деньгам казахстанцев, используются самые изощренные методы обмана. Среди даже оказались поддельные онлайн-билеты в театр. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Интернет дал доступ казахстанцам к большому количеству возможностей: знания, услуги, развлечения и даже бизнес или онлайн-работа.

Однако его возможностями пользуются и злоумышленники, которые придумывают хитрые способы обмана граждан. Их главная цель – получить доступ к деньгам на банковских картах.

Как сообщает пресс-служба Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького, теперь жертвам стали рассылать информацию о выдуманных гастролях.

Как похищаются деньги

Схема обмана в данном случае схожа с той, что мы описывали в истории про несуществующую посылку от "Казпочты" на 9 млн тенге. То есть применяется поддельный ресурс для ввода данных банковской карты якобы в целях оплаты билета.

"Сообщаем о том, что в последнее время на просторах интернета активизировались мошенники, которые рекламируют выдуманные гастроли на сцене театра русской драмы имени М. Горького.

При попытке оплаты система выдает ошибку, а служба поддержки (мошенники) направляет ссылку на оплату псевдобилета. После осуществления транзакции чат удаляется, а пользователь блокируется.

В администрацию театра уже обратились несколько человек, которые попались на уловки мошенников", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Поэтому казахстанцев призывают проверять информацию о запланированных мероприятиях на официальных аккаунтах в социальных сетях и не верить непроверенным источникам.

Мошенник. Иллюстративное фото: anantachat/GettyImages

Как защитить себя в Интернете

Подобные уловки могут поджидать казахстанцев в почти любой сфере: например, при покупке горящих туров, оплате онлайн-услуг, желании получить якобы выплаты от государства, купить криптовалюту и так далее.

Особенно опасны сообщения в социальных сетях с призывом участвовать в онлайн-голосованиях – предлагаемые ссылки могут привести к взлому аккаунта.

А чтобы не попасться на такие ловушки, важно помнить следующие правила:

не открывать ссылки – особенно с подозрительным названием от незнакомых пользователей, и требующие пройти регистрацию;

если ссылка была открыта, то нужно внимательно проверить адрес ресурса или имя аккаунта – они могут быть написаны с одной малозаметной ошибкой (например, NUP.KZ вместо NUR.KZ);

не сообщать личные данные – коды от sms-уведомлений и пароли не должны передаваться третьим лицам, даже если это просят сделать "сотрудники технической поддержки", которые сами позвонили первыми;

иметь отдельную банковскую карту для онлайн-покупок – чтобы держать на ней небольшие суммы денег, а остальные средства разместить на других счетах.

Напомним, что казахстанцы также могут потерять деньги, пытаясь вернуть украденные мошенниками средства.