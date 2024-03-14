Пенсионерка из СКО не досчиталась 100 млн тенге после ухода "установщиков" фильтра для воды

Подозреваемых, предположительно похитивших 100 млн тенге у пенсионерки в Петропавловске, удалось установить по следам на брошенной коробке, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Происшествие, по данным медиапортала МВД, случилось еще летом прошлого года.

Пожилой жительнице Петропавловска в дверь позвонили двое неизвестных, которые предложили установку фильтра для воды со скидкой. Доверчивая бабушка впустила незваных гостей.

"Молодые люди выполнили обещанную работу, не вызвав при этом никаких подозрений. Бабушка, взяв деньги из соседней комнаты, рассчиталась с ребятами. Один из парней увидел, где лежали деньги. Тогда мошенники решили обмануть бабушку, разыграв целый спектакль.

Один из них стал ее отвлекать разговорами, а второй, проникнув в комнату, похитил 100 млн тенге. Попрощавшись с ребятами, бабушка даже не подозревала, что деньги похищены", - говорится в сообщении.

Пропажу она обнаружила только спустя пару дней. Сотрудники полиции по приезде на место стали уточнять детали преступления.

"Полицейский очень тщательно осмотрел квартиру и на коробке из-под фильтра, которая была оставлена мошенниками, обнаружил следы. По ним он смог установить личности преступников. Подозреваемыми оказались уроженцы Костанайской области, один из которых постоянно проживает в Петропавловске", - отмечается в сообщении.

В итоге преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, а злоумышленники - задержаны. Пострадавшей возвращена часть денежных средств.

Ранее в Костанайской области двое неизвестных, представившись полицейскими и рассказав о попавшей в ДТП внучке, завладели деньгами 92-летней местной жительницы. Подозреваемые в мошенничестве были задержаны. Пожилой женщине вернули ее сбережения.

В Кокшетау мошенники обманули двух пенсионерок, рассказав о ДТП, в которое якобы попали их родственники. Одна из потерпевших лишилась почти 15 млн тенге.

Пожилая жительница Карагандинской области поверила телефонному звонку от мошенника и передала неизвестному 550 тыс. тенге и 5 тыс. долларов США. В итоге полицейские нашли мошенника и вернули пенсионерке ее сбережения.

Также жительница Уральска также попалась на популярную уловку мошенников и передала им 1,5 млн тенге, завернутые в шерстяные носки, однако благодаря полицейским их удалось вернуть.