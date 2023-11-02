"Внучка попала в ДТП": отданные мошенникам 1,5 млн тенге вернули полицейские женщине в Костанае

В Костанайской области двое молодых парней, представившись полицейскими, завладели деньгами 92-летней жительницы Рудного, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 24 октября женщина обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой мошенников. По рассказам пострадавшей, ей на домашний телефон поступил звонок. Звонившие представились сотрудниками полиции и рассказали об аварии, в которой якобы пострадала ее внучка. После чего женщина немедленно передала пакет курьеру с полутора миллионами тенге.

Полицией по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

«Полицейские с помощью камер наружного наблюдения установили автомобиль, на котором передвигался дроппер. В дальнейшем выяснили, что деньги передали в областном центре – Костанае. В этот же день двое молодых людей были задержаны, денежные средства возвращены пенсионерке. К тому времени они успели потратить 200 тысяч. Один из них неоднократно привлекался за такие действия», - рассказал сотрудник криминальной полиции Мадьяр Тажин.

Ранее сотрудники полиции уже предупреждали о наплыве мошенников в Казахстане. Причем, их методы выманивания денег у людей совершенствуются и меняются с каждым разом. Чаще – это метод запугивания, звонки от якобы банковских менеджеров или сотрудников полиции. Мошенники даже придумали многоступенчатую преступную схему, в которой они притворяются коллегами своих жертв.

В сентябре стало известно об еще одном виде мошенничества, который лишает пользователей доступа к аккаунтам в мессенджерах, а также крадет деньги. Так, пользователям присылают сообщение с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем конкурсе и скидывают ссылку, пройдя по которой можно выразить свою поддержку. На самом деле таким образом мошенники крадут доступ к аккаунтам и даже деньги.

Чтобы избежать уловок изощренных мошенников, необходимо придерживаться некоторых простых правил, о которых мы писали ранее:

никому не сообщать данные из SMS и Push-уведомлений; настроить в своих социальных сетях и мессенджерах двухфакторную аутентификацию;

сохранять бдительность при любых звонках и сообщениях, даже если они идут от знакомых – если есть сомнения, лучше перепроверить и уточнить у человека, связавшись с ним по другому каналу связи;

если аккаунт был взломан и украден, нужно как можно быстрее восстановить к нему доступ, чтобы мошенники не смогли им воспользоваться.

При соблюдении этих мер предосторожности казахстанцы смогут обезопасить не только себя, но и своих родных и знакомых.