Завернутые в шерстяные носки пачки денег вернули жительнице Уральска

Жительница Уральска попалась на популярную уловку мошенников и передала им деньги, завернутые в шерстяные носки, однако благодаря полицейским их удалось вернуть, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 7 октября в дежурную часть Абайского ОП поступило заявление от 84-летней жительницы Уральска.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился полицейским и заявил, что ее внучка стала виновницей ДТП, поэтому для компенсации ущерба потерпевшему необходимо срочно отдать деньги.

Взволнованная пожилая женщина передала пакет с 1,5 млн тенге человеку, прибывшему по ее адресу. Спустя некоторое время к потерпевшей пришла дочь, которая связалась с внучкой женщины и выяснила, что с ней все хорошо.

Как оказалось, сбережения у пенсионерки забирал местный таксист, злоумышленники наняли его с помощью приложения для перевозки и передачи пакета с деньгами.

Водитель направлялся в сторону Атырау. Правоохранители провели необходимые мероприятия, узнали его номер, позвонили и рассказали об аферистах. Мужчина согласился проехать в полицию для выяснения обстоятельств.

Пакет пенсионерки он передал оперативникам для возвращения законной владелице. Оказалось, что женщина тщательно спрятала деньги, завернув их в шерстяные носки.

Расследование по данному факту проводится по ч.1 ст.190 УК РК "Мошенничество". Стражам порядка предстоит выяснить, кто по телефону обманул пенсионерку.

Добавим, что согласно ч.1 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Актобе произошла похожая ситуация. 75-летней женщине позвонили телефонные мошенники. Они представились полицейскими и сообщили, что ее дочь попала в ДТП. Злоумышленники убедили казахстанку, что для спасения ее дочери необходима крупная сумма денег.

Прибывшему по адресу 17-летнему сотруднику-велосипедисту службы доставки пенсионерка передала сумку. Он, ни о чем не подозревая, по требованию заказчика отвез ее в назначенное место к таксисту. Однако при получении посылки 28-летний водитель заметил в ней крупную сумму денег и понял, что речь в данном случае идет о мошенничестве. В итоге сумку с деньгами курьер и таксист решили принести в полицию.