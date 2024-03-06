"Увидел, как избивают человека": фельдшер скорой помощи связал нападавшего в Петропавловске

В Петропавловске фельдшеру скорой помощи пришлось связать агрессивного мужчину, напавшего сначала на прохожего, а после и на него самого, передает корреспондент NUR.KZ.

Фельдшер Александр Иванов работает в отделении скорой неотложной помощи городской поликлиники №1. Как рассказали в медучреждении, в тот вечер медработник находился в автомобиле, когда увидел, как нетрезвый мужчина избивает человека.

"Я просто увидел в зеркало, как избивают человека, и побежал помочь. Когда начал оттаскивать, нападавший на меня стал кидаться. Тогда я связал его. Пока ждал приезда полицейских, приводил в чувство пострадавшего, далее передал его бригаде скорой помощи", - рассказал о происшествии Александр Иванов.

Сам пострадавший отмечает, что для него нападение могло окончиться плачевно, если бы не помощь неравнодушного фельдшера.

"Я возвращался домой, возле подъезда на меня набросился неадекватный ранее судимый молодой человек, находившийся в алкогольном опьянении. Он начал меня сильно избивать. На мое счастье рядом в машине сидел фельдшер Александр Иванов. Он обезвредил хулигана и удерживал его до приезда сотрудников полиции", - рассказал пострадавший.

Он написал благодарность в адрес фельдшера и медучреждения, в котором он работает.

Напомним, сейчас в Караганде идет судебный процесс по делу об избиении водителя скорой помощи. Инцидент произошел 27 января и попал на видео. В результате конфликта сотрудник медицинской организации получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела.

На скамье подсудимых по обвинению в хулиганстве оказался Нурболат Дакебаев. Ему грозит до двух лет лишения свободы.