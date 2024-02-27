Скандал на АНПЗ: о начале досудебного расследования сообщили в АФМ

Областной департамент АФМ при координации прокуратуры начал досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", передает NUR.KZ.

"Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству, начато департаментом АФМ по Атырауской области при координации прокуратуры региона", – говорится в официальном Telegram-канале Агентства.

Отмечается, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в этом месяце главный инженер завода Адилет Шошанбасов записал видеообращение, в котором обвинил нового гендиректора Жусанбаева в создании тревожной обстановки на заводе, нецензурной брани и возможных финансовых хищениях со стороны руководства предприятия.

Наряду с этим в Сети появился текст петиции об освобождении Галымжана Жусанбаева от должности генерального директора ТОО "АНПЗ". Отмечалось, что ее подписали около 500 сотрудников завода.

В ответ на это Жусанбаев записал свое видеообращение. Из-за многочисленных обращений в соцсетях была сформирована рабочая группа для проведения проверки.

Позже стало известно, что Шошанбасова и Жусанбаева уволили. Последний, к слову, занимал пост генерального директора завода с 10 января 2024 года.

Добавим, по информации на официальном сайте, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО "АНПЗ") – один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Он был построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году.

Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО НК "КазМунайГаз" (99%). ТОО "АНПЗ" вносит весомый вклад в экономику Атырау, являясь одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе.