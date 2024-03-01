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30 лет независимости Казахстана

Казахстанец получил крупный штраф за аватарку

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Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: DusanManic / Getty Images

Жителя Петропавловска оштрафовали за то, что он в мобильном приложении разместил флаг террористической организации в качестве фото профиля своего аккаунта, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, привлеченному к ответственности жителю Петропавловска 53 года. Правонарушение было выявлено сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО в ходе проведения оперативных мероприятий.

"Деятельность зарубежной террористической организации, фото флага которой использовал мужчина, запрещена на территории Республики Казахстан. В результате за данное правонарушение решением специализированного административного суда петропавловец привлечен к административной ответственности в виде крупного штрафа в размере 100 МРП (369 200 тенге)", - объяснили в МВД.

Сообщается, что с начала года сотрудники УПЭ ДП СКО пресекли попытку ввоза в страну экстремистской литературы, а также выявили пять фактов незаконного распространения религиозных материалов через интернет.

Напомним, ранее стало известно, что в Шымкенте был задержан мужчина, подозреваемый в пропаганде идей терроризма через социальные сети. Как сообщили в КНБ, он длительное время проживал в одной из стран дальнего зарубежья, где был вовлечен в радикальную идеологию.

В феврале 17-летний житель Атырауской области был задержан по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях. В прошлом году он уже был приговорен к 2 годам ограничения свободы за аналогичное преступление.

А у 19-летней гражданки Кыргызстана, которая ехала на поезде в Россию, казахстанские полицейские обнаружили запрещенную религиозную литературу. Ее привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 258 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063973-kazahstanets-poluchil-krupnyy-shtraf-za-avatarku/

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