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КНБ показал кадры задержания шымкентца, подозреваемого в пропаганде терроризма

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: YouTube / КНБ РК

В Шымкенте вчера был задержан мужчина, подозреваемый в пропаганде идей терроризма через социальные сети, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Как сообщает ведомстве, вчера, 28 февраля, сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции был задержан житель Шымкента. Его заподозрили в пропаганде терроризма через соцсети.

"По материалам следствия, ранее задержанный длительное время проживал в одной из стран дальнего зарубежья, где был вовлечен в радикальную идеологию", – отметили в КНБ.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК.

Отмечается, что иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 256 УК РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в этом месяце сообщалось, что 17-летний житель Атырауской области был задержан по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях. Он уже был наказан за аналогичное преступление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063787-shymkenttsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-propagande-idey-terrorizma/

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