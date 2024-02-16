В пропаганде терроризма заподозрили подростка из Атырауской области. За это его уже судили

17-летний житель Атырауской области был задержан по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях. Он уже был наказан за аналогичное преступление, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, задержание проводилось 15 февраля КНБ при координации органов прокуратуры. В ходе обыска у задержанного были изъяты материалы, представляющие интерес для следствия.

Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса.

"В 2023 году указанный гражданин был приговорен к 2 годам ограничения свободы за аналогичное преступление. Несмотря на принятые процессуальные и профилактические меры, он продолжил противоправные действия", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что уголовная ответственность за террористические преступления наступает с 14 лет.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.

В соответствии с ч. 1 ст. 256 УК РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Шымкенте прошел суд над мужчиной, отбывающим 15-летний срок за двойное убийство и в местах лишения свободы занявшимся пропагандой терроризма. Следствие установило, что обвиняемый, отбывая наказание в колонии максимальной безопасности, стал приверженцем религиозных учений экстремистского толка и начал активно призывать других заключенных к совершению террористических актов.