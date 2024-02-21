19-летнюю иностранку оштрафовали в Казахстане за книги в поезде

У 19-летней гражданки Кыргызстана, которая ехала на поезде в Россию, полицейские обнаружили запрещенную религиозную литературу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, правонарушение установили сотрудники линейного отдела полиции на станции Турксиб.

"В ходе проведения рейдовых мероприятий у одной из пассажирок поезда сообщением "Бишкек - Самара" выявлен факт хранения и перевозки запрещенной религиозной литературы на территории Республики Казахстан", - отметили в ДП на транспорте.

Религиоведческая экспертиза показала, что изъятая литература запрещена на территории Республики Казахстан.

В отношении правонарушительницы составили административный материал.

Решением Меркенского районного суда Жамбылской области иностранку привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 70 МРП (258 440 тенге).

Ранее сообщалось, какое наказание предусмотрено в Казахстане за незаконное распространение религиозной литературы или иных материалов религиозного содержания. То же самое касается и нелегального ввоза в страну, изготовления или издания подобной литературы. Как отмечалось, чтобы заниматься деятельностью по распространению или изданию религиозной литературы, необходимо иметь официальное разрешение.

Так, в Алматы был оштрафован продавец религиозной литературы. Правоохранители выяснили, что реализация осуществлялась в одном из магазинов южной столицы. Его владелец получил штраф в размере 200 МРП (690 тысяч тенге). Также деятельность была приостановлена на три месяца.