Новые подробности в деле об убийстве 7-летней девочки в Алматы озвучили в суде

В СМУС Алматы продолжается судебный процесс по делу об убийстве семилетней девочки. На скамье подсудимых мачеха девочки. В суде заслушали показания свидетелей, передает NUR.KZ.

Сегодня в суде были допрошены свидетели. В их числе - судмедэксперт, следователь, инспектор отдела ювенальной полиции. Допрос свидетелей длился около трех часов и отличался эмоциональностью со стороны адвоката и потерпевшей. Правозащитница в ходе заседания получила три замечания от судьи.

Судмедэксперт сообщил, что смерть девочки наступила в следствие тяжелой черепно-мозговой травмы от действия тупого твердого предмета. Эксперт насчитал пять воздействий предмета. Адвокат поинтересовалась, могла ли эти травмы девочка получить при падении.

Но эксперт опроверг эту вероятность, сказав, что при падении характерна односторонность травм. А у погибшей девочки травмы с разных сторон головы. Помимо этого, у погибшей были и старые гематомы, нанесенные за несколько дней до смерти.

Возмущение адвоката вызывали показания следователя, а именно тот факт, что отца погибшей Бакена Галымжанулы исключили из числа подозреваемых. По словам правозащитницы, смерть девочки наступила около 10 часов утра 10 июля 2023 года.

А травма могла быть нанесена в промежутке от семи до десяти часов утра, сообщила адвокат, ссылаясь на материалы дела. В это время отец девочки бил свою дочь по ягодицам. Об этом Бакен Галымжанулы сообщил ранее, когда давал показания.

Также стало известно, что на отца девочки Бакена Галымжанулы завели дело по фактам недонесения о совершении особо тяжкого преступления и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Однако, дело пока приостановлено, сообщил следователь.

О смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того как ее забрал отец, малышку растила бабушка.

Ранее подсудимая дала показания, а также в суде выступили свидетели, среди которых - работница аптеки. Ее показания противоречат тому, что ранее сообщил в зале суда отец погибшей девочки.

Также отец ранее озвучивал подробности дня, который обернулся трагедией. По его словам, мачеха девочки регулярно избивала ребенка, в том числе в день смерти девочки.

Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. Они требуют для подсудимой пожизненного заключения.