Астанчанин лишился машины из-за долга в 40 млн тенге

Дорожные полицейские Астаны с помощью новых технологий остановили на водителя, имеющего многомиллионные долги, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает официальный портал МВД РК, в ходе проведения ОПМ “Безопасная дорога”, полицейские специализированного батальона остановили водителя автомобиля Subaru.

"Должника выявили в потоке транспортных средств с помощью автоматизированной системы “Қорғау”.

За владельцем Subaru числилась задолженность по исполнительным производствам порядка 40 млн тенге", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, на водителя наложили административный штраф за непристегнутый ремень безопасности. Астанчанину выдали уведомление, автомобиль был водворен на коммунальную стоянку.

Казахстанцам напомнили, что в целях усиления дорожной безопасности с 5 по 29 февраля в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная дорога”.

С начала проведения ОПМ полицейскими выявлено более 12 тысяч нарушений ПДД. На коммунальную стоянку водворены 262 автомобиля и изъято 231 государственных номерных знаков.

Напомним, в декабре 2023 года у жителя Шымкента забрали Lexus и отправили его на штрафстоянку из-за задолженности по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге.

Ранее при проведения рейда в Павлодаре полицейскими был остановлен 29-летний водитель, накопивший множество неоплаченных штрафов - сумма составила 11 млн тенге.

Летом прошлого года в Астане на спецстоянку был отправлен Chevrolet, водитель которого более 100 раз нарушил правила дорожного движения и должен был оплатить штрафы на сумму 1,5 млн тенге.

Также авто с десятками неоплаченных штрафов на сумму почти в миллион тенге было задержано в Атырау. В отношении водителя составили административный протокол. В соответствии со статьей 785 КоАП РК автомобиль водворили на штрафстоянку.