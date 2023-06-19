Астанчанин за два месяца нарушил ПДД на 1,5 млн тенге
Опубликовано:
Более 100 раз нарушил правила дорожного движения житель Астаны на своем Chevrolet - ему выставили штрафы на 1,5 млн тенге, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер" сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Chevrolet. Водитель данного авто с 15 апреля текущего года совершил свыше 100 нарушений, по которым выставлены штрафы на сумму более 1,5 млн тенге.
Как уточнили в полиции, в основном мужчина нарушал скоростной режим и правила использования специально выделенных полос.
В настоящее время нарушителю выдано уведомление, а его автомобиль водворен на коммунальную штрафную стоянку.
А еще полицейскими был задержан 37-летний водитель BMW. Авто зарегистрировано в РФ. С марта мужчина совершил 50 административных правонарушений.
Сотрудниками полиции выданы уведомления на сумму более 1,1 млн тенге, транспортное средство тоже было водворено на коммунальную штрафную стоянку.
ОПМ "Борышкер" в столице будет проходить до 30 июня, добавили в полиции.
Отметим, согласно статье 44 КоАП РК, административный штраф есть денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение в случаях и пределах, предусмотренных в статьях особенной части КоАП РК, в размере, соответствующем определенному количеству месячного расчетного показателя, устанавливаемого в соответствии с законом, действующим на момент возбуждения дела об административном правонарушении.
Штраф взыскивается в доход государственного бюджета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025357-astanchanin-za-dva-mesyatsa-narushil-pdd-na-15-mln-tenge/