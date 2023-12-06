Водитель BMW наездил штрафов на 11 млн тенге в Павлодаре

При проведения рейда в Павлодаре полицейскими был остановлен 29-летний водитель, накопивший множество неоплаченных штрафов. Он уже находился в розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, молодой мужчина был задержан сотрудниками батальона патрульной полиции по улице Академика Сатпаева.

"Автомашина BMW 745 остановлена при проведении рейда. При проверке базы установлено, что водитель имеет неоплаченные штрафы. Данного водителя уже разыскивали судебные исполнители. Полицейские разъяснили водителю о своевременном погашении наложенных административных штрафов", - сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что в целях исполнения принципа "неотвратимости наказания" в период с 4 по 14 декабря на территории Павлодарской области проводятся ОПМ "Борышкер".

В указанный период стражи порядка проведут разъяснительные беседы с 254 должниками по неоплаченным штрафам, каждый будет предупрежден об ответственности.

Должники уже заплатили более 6 млн тенге. Системами видеофиксации зарегистрировано 149 совпадений, автомашины водворены на специальные стоянки, откуда свои транспортные средства водители смогут забрать только после погашения задолженности.

Напомним, в Астане на штрафстоянку был отправлен Chevrolet, водитель которого более 100 раз нарушил правила дорожного движения и должен был оплатить штрафы на сумму 1,5 млн тенге.

Авто с десятками неоплаченных штрафов на сумму почти в миллион тенге также было задержано в Атырау. В отношении водителя составили административный протокол. В соответствии со статьей 785 КоАП РК автомобиль водворили на штрафстоянку.

А алматинец на авто с российскими номерами "накатал" штрафов на 4,5 млн тенге.