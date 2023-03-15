Авто с десятками неоплаченных штрафов на сумму почти в миллион тенге задержали в Атырау

Машина. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Иностранный автомобиль с десятками неоплаченных штрафов, общая сумма которых более 900 тысяч тенге, задержали полицейские, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

В полиции сообщили, что 15 марта около 12:55 сотрудники Центра оперативного управления (ЦОУ) через поисковую систему Interceptor определили автомобиль Chevrolet, зарегистрированный в Грузии.

Было установлено, что данный автомобиль имеет 37 неоплаченных штрафов на сумму более 900 тысяч тенге.

В отношении водителя составили административный протокол. В соответствии со статьей 785 КоАП РК, автомобиль водворен на штрафстоянку в Атырау.

Ранее мы писали об алматинце, которого оштрафовали на более полумиллиона тенге за опасные гонки в центре города.

На веб-портале "Электронного правительства" сообщается, что проверить наличие штрафа и уплатить его можно через онлайн-услугу на следующих сайтах:

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013051-avto-s-desyatkami-neoplachennyh-shtrafov-na-summu-pochti-v-million-tenge-zaderzhali-v-atyrau/