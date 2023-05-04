"Систематическое рукоприкладство ": астанчанка заявила об издевательствах над ее сыном в реабилитационном центре

Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Астаны обратилась в полицию по факту жестокого обращения с ее ребенком в одном из реабилитационных центров столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Видео с детского сада, где произошел инцидент, опубликовано в Instagram-паблике Kris.p.astana. В описании к ролику приводятся комментарии мамы мальчика.

По ее словам, в январе текущего года она уже сообщала о похожем инциденте. В январе ее сына избили в садике для детей с инвалидностью, по этому делу идет расследование по статье 110 УК РК "Истязание. После этого управление соцзащиты перевело их в другой реабилитационный центр, куда ребенок ходит с 1 апреля.

"Просмотрев камеры за прошедшие дни, было зафиксировано снова систематическое рукоприкладство на моего ребенка", – говорится в публикации.

По информации пресс-службы столичного департамента полиции, 3 мая в 19:48 в полицию с заявлением обратилась местная жительница по факту жестокого обращения с ее шестилетним сыном в одном из реабилитационных центров города.

В ведомстве сообщили, что по этому делу начато досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", также назначены необходимые экспертизы.

Добавим, что, согласно статье 140 УК РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается:

штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;

арестом на срок до 40 суток.

Во всех мерах наказания также предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019423-sistematicheskoe-rukoprikladstvo-astanchanka-zayavila-ob-izdevatelstvah-nad-osobennym-rebenkom-v-detsadu/