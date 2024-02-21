Житель Шымкента с долгами на 15 млн тенге остался без авто

Житель Шымкента, за которым числилась задолженность в размере 15 млн тенге, остался без своего автомобиля Toyota. Машину вернут лишь после погашения долгов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, при проведении рейдов в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" патрульные полицейские получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами.

Информацию выдала программа "Коргау", установленная на служебном планшете инспекторов.

"За владельцем автомобиля Toyota числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 15 млн тенге", - пояснили в МВД.

Транспорт остановили на проспекте Байдибек би. Машину водворили на штрафстоянку, с которой владелец может забрать ее после погашения долгов.

В начале февраля водителей, имеющих многомиллионные штрафы, задержали в Астане. Сумма штрафов некоторых злостных нарушителей доходила до 35 млн тенге. Их машины показала на видео столичная полиция.

Ранее жителя Шымкента, у которого выявили долг в 27 миллионов тенге, временно лишили автомобиля. Мужчину вычислили при помощи специальной системы. Горожанину сделали предупреждение о необходимости оплатить задолженность.

В январе стало известно, что полицейские Туркестанской области за два предыдущих месяца выявили 13 автомобилей с долгами на сумму более 95 млн тенге. Эти машины водворили на спецстоянку. Во всех случаях транспорт искали на основании постановлений, поступивших от судебных исполнителей.

А в декабре прошлого года у жителя Шымкента забрали Lexus из-за задолженности по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге. Мужчину предупредили о необходимости погашения долга, а автомобиль водворили на штрафную стоянку.