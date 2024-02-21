Детей держали в "рабстве" в Ұлытау: какая ответственность грозит приемной матери, рассказали в МВД

Вице-министр внутренних дел в кулуарах мажилиса высказался о случае рабства приемных детей в области Ұлытау, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, какая ответственность грозит приемной матери за трудовую эксплуатацию детей.

"По закону грозит до 2 лет лишения свободы. По статьям "истязание" либо "злоупотребление правами опекуна и попечителя", там санкции до 2 лет лишения свободы", - сообщил вице-министр Игорь Лепеха.

Ответственность органов опеки, по его словам, будет определена в ходе следствия.

"В отношении органов опеки - по оконченному уголовному делу следователь вынесет представление в адрес этих органов о том ,что они не соблюдали свои права", - пояснил вице-министр.

Напомним, на прошлой неделе уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook рассказала о том, что приемных детей несколько лет буквально держали в рабстве на ферме в Ұлытау.

По словам омбудсмена, в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12 и 8 лет.

Старших детей держали на ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом.

"Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей", - заявила Закиева.

Позже она заявила, что приемную мать задержали и взяли под стражу.

Также стали известны новые подробности резонансной истории, которая произошла в Ұлытау.

Позже о трудовом рабстве приемных детей в области Ұлытау высказались и в Минпросвещения.