Детей держали в "рабстве" в Ұлытау: понесут ли органы опеки наказание, ответили в Минпросвещения

Глава Минпросвещения на брифинге правительства высказался о трудовом рабстве приемных детей в области Ұлытау, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Гани Бейсембаева, какую ответственность должны понести органы опеки по факту трудового рабства приемных детей в области Ұлытау.

"Меры принимаются. Я не раз говорил, что на сегодня количество работников органов опеки в некоторых регионах не соответствует необходимому количеству. Поэтому здесь надо рассмотреть вопрос комплексно и самое главное, чтобы впредь не допустить в других регионах повторения", – заявил министр.

Председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова в свою очередь заявила о планах пересмотреть законы в этой области.

"В рамках действующего кодекса "О браке и семье" у нас предусмотрен раз в полгода контроль за категорией детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках мобильных групп мы сделаем большой анализ по результатам объезда и контроля этих детей – у комитета по охране прав детей вопрос также на контроле находится. Мы сделаем большой анализ и обсуждение относительно изменений НПА по срокам контроля и качеству предъявляемым к опекунам и патронатным родителям", – указала она.

Напомним, на прошлой неделе уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook рассказала о том, что приемных детей несколько лет буквально держали в рабстве на ферме в Ұлытау.

По словам омбудсмена, в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12 и 8 лет.

Старших детей держали на ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом.

"Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей", - заявила Закиева.

Позже она заявила, что приемную мать задержали и взяли под стражу.

Также стали известны новые подробности резонансной истории, которая произошла в Ұлытау.