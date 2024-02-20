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Детей держали в "рабстве" в Ұлытау: стали известны новые подробности

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Подросток вытянул руку вперед
Подросток. Иллюстративное фото: Tinnakorn Jorruang/Getty Images

Стали известны новые подробности резонансной истории, которая произошла в Ұлытау, где в течение нескольких лет приемная мать эксплуатировала детей, передает Almaty.tv.

Руководитель отдела образования области Ұлытау Сапура Толекова сообщила, что раньше у компетентных органов не возникало никаких подозрений о происходящем.

"Ранее при посещении этой семьи никаких подозрений не возникало. В ходе очередной проверки специалисты детей дома не застали. На следующий день по адресу прибыли прокуроры и полицейские. Мобильная группа установила, что дети находились на зимовке, где их в каникулы и на выходных заставляли ухаживать за скотом. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку детям", - сообщила она.

Уполномоченный по правам ребенка по области Ұлытау Гульмира Жаппасова заявила о нарушениях со стороны органов опеки.

"Если говорить о нарушениях со стороны органов опеки, они, конечно, очевидны. Согласно положению о патронатном воспитании, который был утвержден приказом №14 от 16 января 2015 года, дети которые находятся на патронатном воспитании должны находиться под постоянным контролем и органы опеки не реже одного раза должны проверять условия содержания данных детей в семьях", - подчеркнула она.

В свою очередь дети заявили, что приемная мать угрожала им регулярно - не только побоями, но и расправой.

Также выяснилось, что совсем недавно женщина пыталась взять под крыло еще несколько детдомовцев, но выяснились ужасные подробности.

В полиции по факту завели уголовное дело.

"Сотрудниками ювенальной полиции, органами опеки и прокуратуры в ходе проверки детей, находящихся под патронатом было установлено, что 55 летняя жительница города Жезказган, на протяжении продолжительного времени избивала и использовала физический труд патронатных детей. По данному факту начато досудебного расследование", - сообщил начальник дознания ДП области Адил Бахманов.

Сейчас пострадавшие находятся в центре поддержки детей. Отмечается, что девочке уже исполнилось 19.

"В данное время с детьми работают педагоги, психологи. Дети себя чувствуют хорошо. Их жизни ничего не угрожает. Быстро нашли общий язык с нашими воспитанниками. Сходили в развлекательные центры. Соблюдаются все права детей", - рассказал директор центра поддержки детей им. Маруы Кулушевой Газиз Жетибаев.

Напомним, на днях уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook рассказала о том, что приемных детей несколько лет буквально держали в рабстве на ферме в Ұлытау.

По словам омбудсмена, в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет.

Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом.

"Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей", - заявила Закиева.

Позже она заявила, что приемную мать задержали и взяли под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061836-detey-derzhali-v-rabstve-v-ulytau-stali-izvestny-novye-podrobnosti/

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