Land Cruiser Prado с деньгами в салоне исчез в Жамбылской области (видео)

Toyota Land Cruiser Prado, в салоне которого лежали 1,5 млн тенге, был угнан в Жамбылской области. Подозреваемого задержали по "горячим следам", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, автомобиль пропал с территории крестьянского хозяйства в Жуалынском районе.

Заявитель также рассказал о том, что во внедорожнике были деньги в сумме 1 млн 500 тыс. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство было обнаружено в Таразе.

Угнанный внедорожник. Фото: ДП Жамбылской области

"34-летний подозреваемый забрал деньги и оставил машину во дворе многоэтажки в одном из микрорайонов областного центра. Во время допроса задержанный сказал, что потратил деньги на личные нужды", - сообщили в ДП региона.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в изоляторе временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее в Астане автомастер стал подозреваемым в угоне автомобиля клиента в пьяном виде и совершении ДТП. Мужчину задержали. По данным следствия, он ранее был лишен права управления транспортным средством и уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

А в Алматы стражи порядка раскрыли угон автомобиля марки BMW с СТО. По данным следствия, в преступлении подозревается 20-летний парень, работник СТО, который вместе с другом решил покататься на машине клиента. BMW была блокирована на трассе по дороге в город Қонаев.

Также в южной столице полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля марки Mercedes-Benz. Момент происшествия попал на видео.

В Карагандинской области об угоне авто его владелец и вовсе узнал от полицейских. Стражи порядка задержали подозреваемых во время патрулирования территории.