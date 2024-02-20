Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Land Cruiser Prado с деньгами в салоне исчез в Жамбылской области (видео)

Опубликовано:

В Жамбылской области угнали Toyota Land Cruiser Prado
Угнанное авто. Фото: ДП Жамбылской области

Toyota Land Cruiser Prado, в салоне которого лежали 1,5 млн тенге, был угнан в Жамбылской области. Подозреваемого задержали по "горячим следам", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, автомобиль пропал с территории крестьянского хозяйства в Жуалынском районе.

Заявитель также рассказал о том, что во внедорожнике были деньги в сумме 1 млн 500 тыс. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство было обнаружено в Таразе.

В Жамбылской области угнали Toyota Land Cruiser Prado
Угнанный внедорожник. Фото: ДП Жамбылской области

"34-летний подозреваемый забрал деньги и оставил машину во дворе многоэтажки в одном из микрорайонов областного центра. Во время допроса задержанный сказал, что потратил деньги на личные нужды", - сообщили в ДП региона.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в изоляторе временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее в Астане автомастер стал подозреваемым в угоне автомобиля клиента в пьяном виде и совершении ДТП. Мужчину задержали. По данным следствия, он ранее был лишен права управления транспортным средством и уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

А в Алматы стражи порядка раскрыли угон автомобиля марки BMW с СТО. По данным следствия, в преступлении подозревается 20-летний парень, работник СТО, который вместе с другом решил покататься на машине клиента. BMW была блокирована на трассе по дороге в город Қонаев.

Также в южной столице полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля марки Mercedes-Benz. Момент происшествия попал на видео.

В Карагандинской области об угоне авто его владелец и вовсе узнал от полицейских. Стражи порядка задержали подозреваемых во время патрулирования территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061998-land-cruiser-prado-s-dengami-v-salone-ischez-v-zhambylskoy-oblasti-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.