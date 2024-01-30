Угон иномарки попал на видео в Алматы

В Алматы полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля марки Mercedes-Benz, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, преступление произошло во дворе одного из домов по улице Жансугурова. Материальный ущерб составил 3 млн тенге.

"По словам потерпевшей, неизвестный в течение непродолжительного времени вскрыл машину и угнал, тем самым, причинил материальный ущерб в размере 3 млн тенге. Кстати, момент угона зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Он добавил, что подозреваемый был задержан, он дал признательные показания. признался в преступлении. По факту неправомерного завладения чужим транспортным средством расследуется уголовное дело.

Добавим, что, согласно статье 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительном сговору; неоднократно; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо причинившие крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, ранее в Актюбинской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне авто. По версии следствия, он хотел уехать на машине в другой регион, но бросил ее, израсходовав топливо.