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"Решил покататься на машине клиента": подозреваемых в автоугонах задержали в Алматы

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Задержанный и угнанная машина
Задержанный и угнанная машина. Фото: Polisia.kz

Подозреваемых в автомобильных угонах задержали в Алматы в ходе проведения ОПМ "Автомобиль" - подробности озвучили полицейские города, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Направленное на выявление лиц, причастных к совершению краж и угонов автотранспортных средств, их задержанию и привлечению к уголовной ответственности, мероприятие проводится с 23 по 27 января.

За первые сутки отработки раскрыто четыре факта угона чужих транспортных средств.

В том числе раскрыли угон автомобиля Toyota Camry.

"Toyota Camry была похищена со двора одного из домов микрорайона Мамыр. 26-летний подозреваемый задержан, автомашина в целости и сохранности возвращена владельцу", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Также стражи порядка раскрыли угон автомобиля марки BMW с СТО.

"Кроме того, в автоугоне был изобличен 20-летний парень, работник СТО, который вместе с другом решил покататься на машине клиента. BMW была блокирована на трассе по дороге в город Қонаев", - добавили в полиции.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Отметим, что согласно статье 200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057738-reshil-pokatatsya-na-mashine-klienta-avtougonschikov-lovili-v-almaty/

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