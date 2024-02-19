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Видео драки посетителя с врачом в Костанайской области появилось в Сети

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Конфликт произошел в больнице в Костанайской области
Конфликт в больнице. Кадр из видео: t.me/egovpress

В интернете появилось видео, на котором запечатлена драка в медицинском учреждении Аркалыка между посетителем и врачом. Ситуацию прокомментировали в ДП Костанайской области, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press. Судя по кадрам, после словесной перепалки посетитель медицинского учреждения набросился с кулаками на мужчину в белом халате. Тот не остался в стороне и дал сдачи. Дерущихся разняли другие люди, находящиеся в кабинете.

В публикации говорится, что снятый на видео инцидент произошло в больнице Аркалыка.

Ситуацию прокомментировали в ДП Костанайской области. Как оказалось, конфликт произошел еще в марте прошлого года.

"Между врачом и посетителем возник конфликт, в котором оба нанесли друг другу телесные повреждения. Постановлением городского суда материал в отношении врача был прекращен за отсутствием состава", - пояснили в ведомстве.

По данным полиции, посетителю медицинского учреждения был назначен штраф в сумме 36 225 тенге.

В начале февраля стало известно, что три медицинских работника получили травмы в колонии ЗКО. Они рассказали, что на них напал заключенный, которому они должны были оказать медицинскую помощь. В ДУИС по ЗКО сообщили, что назначили служебное расследование.

В январе в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи. Инцидент произошел в Караганде. Позже стало известно, что у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и переломы. Подозреваемый скрылся с места конфликта и был объявлен в розыск.

Вскоре правоохранители его задержали и водворили в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее в частной клинике в Туркестанской области пациент, находясь в очереди в УЗИ-кабинет, в ссоре нанес ножевое ранение врачу-рентгенологу. Потерпевшего госпитализировали в больницу. Было возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061712-video-draki-posetitelya-s-vrachom-v-kostanayskoy-oblasti-poyavilos-v-seti/

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