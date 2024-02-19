Видео драки посетителя с врачом в Костанайской области появилось в Сети

В интернете появилось видео, на котором запечатлена драка в медицинском учреждении Аркалыка между посетителем и врачом. Ситуацию прокомментировали в ДП Костанайской области, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press. Судя по кадрам, после словесной перепалки посетитель медицинского учреждения набросился с кулаками на мужчину в белом халате. Тот не остался в стороне и дал сдачи. Дерущихся разняли другие люди, находящиеся в кабинете.

В публикации говорится, что снятый на видео инцидент произошло в больнице Аркалыка.

Ситуацию прокомментировали в ДП Костанайской области. Как оказалось, конфликт произошел еще в марте прошлого года.

"Между врачом и посетителем возник конфликт, в котором оба нанесли друг другу телесные повреждения. Постановлением городского суда материал в отношении врача был прекращен за отсутствием состава", - пояснили в ведомстве.

По данным полиции, посетителю медицинского учреждения был назначен штраф в сумме 36 225 тенге.

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