В полиции Кызылорды отреагировали на данные об изнасиловании 6-летней девочки

В Сети опубликована информация касательно изнасилования шестилетней девочки в Кызылорде. На информацию отреагировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Как сообщает информагентство Оpennews, в социальных сетях распространяется информация о том, что 16-летний подросток изнасиловал 6-летнюю девочку в Кызылорде. Потерпевшая, по данным источников издания, находится в больнице, а подозреваемый - задержан.

На эту информацию отреагировали в управлении полиции Кызылорды.

"10 февраля 2024 года управлением полиции Кызылорды возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подозреваемый по уголовному делу задержан и помещен в изолятор временного содержания ведомства. Расследование дела находится на особом контроле начальника департамента полиции области", - говорится в сообщении полиции на странице в .

Иную информацию в ведомстве не разглашают.

Ранее сообщалось, что девочку изнасиловали в Астане. Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту изнасилования.

Позже стало известно, что полиция задержала четверых несовершеннолетних.

В Уральске пять человек оказались на скамье подсудимых по делу об изнасиловании 13-летней девочки. Четверо из них - несовершеннолетние. Процесс проходит в закрытом режиме.

Также в декабре глава МВД подтвердил информацию о том, что двух полицейских в Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.