В полиции Кызылорды отреагировали на данные об изнасиловании 6-летней девочки
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В Сети опубликована информация касательно изнасилования шестилетней девочки в Кызылорде. На информацию отреагировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.
Как сообщает информагентство Оpennews, в социальных сетях распространяется информация о том, что 16-летний подросток изнасиловал 6-летнюю девочку в Кызылорде. Потерпевшая, по данным источников издания, находится в больнице, а подозреваемый - задержан.
На эту информацию отреагировали в управлении полиции Кызылорды.
"10 февраля 2024 года управлением полиции Кызылорды возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Подозреваемый по уголовному делу задержан и помещен в изолятор временного содержания ведомства. Расследование дела находится на особом контроле начальника департамента полиции области", - говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.
Иную информацию в ведомстве не разглашают.
Ранее сообщалось, что девочку изнасиловали в Астане. Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту изнасилования.
Позже стало известно, что полиция задержала четверых несовершеннолетних.
В Уральске пять человек оказались на скамье подсудимых по делу об изнасиловании 13-летней девочки. Четверо из них - несовершеннолетние. Процесс проходит в закрытом режиме.
Также в декабре глава МВД подтвердил информацию о том, что двух полицейских в Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061368-v-politsii-kyzylordy-otreagirovali-na-dannye-ob-iznasilovanii-6-letney-devochki/