Студенты колледжей в Уральске задержаны по подозрению в вымогательствах (видео)
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Группу мужчин задержали в Уральске. Они подозреваются в совершении мошеннических действий, грабежей и вымогательств у студентов и предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Задержанные, как сообщает официальный Telegram-канал МВД, подозреваются в совершении мошеннических действий, грабежей и вымогательств денег у сотрудников одного из торговых центров города и студентов учебных заведений.
"По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела. Водворены в ИВС четверо подозреваемых, которые являются студентами колледжей.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступной группы", - говорится в сообщении.
Казахстанцев просят, в случае, если пострадали от действий задержанных лиц, незамедлительно обратиться в полицию.
Ранее сообщалось о задержании членов ОПГ, вымогавших деньги у сотрудников Qarmet – бывшей "АрселорМиттал Темиртау". Первая часть предполагаемой ОПГ была задержана еще в начале декабря. Тогда были арестованы 7 человек и возбуждены несколько уголовных дел по факту создания, руководства и участия в ОПГ.
Также шесть человек задержали стражи порядка по подозрению в вымогательстве в Степногорске. Отмечается, что банда держала в страхе весь город.
Недавно в Астане задержали охранников ночного клуба, которых обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у клиента заведения.
Также сообщалось о том, что у астанчанина угрозами слить его интимные фото и видео, мошенники выманили 3 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061189-studenty-kolledzhey-v-uralske-zaderzhany-po-podozreniyu-vymogatelstvah/