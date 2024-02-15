Студенты колледжей в Уральске задержаны по подозрению в вымогательствах (видео)

Группу мужчин задержали в Уральске. Они подозреваются в совершении мошеннических действий, грабежей и вымогательств у студентов и предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Задержанные, как сообщает официальный Telegram-канал МВД, подозреваются в совершении мошеннических действий, грабежей и вымогательств денег у сотрудников одного из торговых центров города и студентов учебных заведений.

"По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела. Водворены в ИВС четверо подозреваемых, которые являются студентами колледжей.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступной группы", - говорится в сообщении.

Казахстанцев просят, в случае, если пострадали от действий задержанных лиц, незамедлительно обратиться в полицию.

Ранее сообщалось о задержании членов ОПГ, вымогавших деньги у сотрудников Qarmet – бывшей "АрселорМиттал Темиртау". Первая часть предполагаемой ОПГ была задержана еще в начале декабря. Тогда были арестованы 7 человек и возбуждены несколько уголовных дел по факту создания, руководства и участия в ОПГ.

Также шесть человек задержали стражи порядка по подозрению в вымогательстве в Степногорске. Отмечается, что банда держала в страхе весь город.

Недавно в Астане задержали охранников ночного клуба, которых обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у клиента заведения.

Также сообщалось о том, что у астанчанина угрозами слить его интимные фото и видео, мошенники выманили 3 млн тенге.