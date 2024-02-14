Более 3 млн тенге выманили у астанчанина угрозами слить его интимные фото и видео

Жителя Астаны шантажировали интимными фото и видео, требуя за это крупную сумму денег. За это время мужчина отдал злоумышленникам более 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"40-летний мужчина в течение месяца вымогал у астанчанина более 4 млн тенге. Фото и видеоматериалы интимного характера с участием потерпевшего шантажист угрожал распространить в социальных сетях. За это время мужчине пришлось отдать шантажисту 3 млн 400 тысяч тенге", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Потерпевший обратился в полицию после очередного факта вымогательства – на этот раз от него требовали более полутора миллиона тенге.

Подозреваемого задержали на парковке при передаче денежных средств. По информации полицейских, он ранее был судим. Проводится досудебное расследование по факту вымогательства.

Добавим, согласно статье 194 УК РК, вымогательство, совершенное с целью получения имущества в крупном и особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Недавно в Астане задержали охранников ночного клуба, которых обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у клиента заведения.

В декабре прошлого года в МВД сообщили, что жителя столицы шантажировали интимными фото и видео, заставляя платить деньги. В общей сложности он отдал злоумышленникам около 33 млн тенге.