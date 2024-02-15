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Держали в страхе весь Степногорск: предполагаемых членов ОПГ задержали полицейские

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Задержание подозреваемых
Задержание. Кадр из видео: КТК

Шесть человек задержали стражи порядка по подозрению в вымогательстве: банда держала в страхе весь Степногорск, передает сайт телеканала КТК.

Всех подозреваемых задержали в Степногорске, однако, как рассказали в полиции, орудовали они не только в нем, но и в Астане.

Пострадавших поджидали по пути на работу по утрам и вечерам. Угрожая убийством, участники банды требовали оформить кредиты - как правило, товарные. Чаще всего заставляли покупать дорогие смартфоны, а после - продавали их.

Сообщается, что большая часть задержанных уже была ранее судима. В деле официально пока шесть потерпевших, но в полиции не исключают, что это число может увеличиться.

"На протяжении нескольких месяцев члены группировки путем угроз и физической расправы заставляли местных жителей, главным образом работающих на одном из промышленных предприятий, а также молодых людей оформлять различные кредиты через мобильные приложения. Полученными денежными средствами и товарами фигуранты распоряжались по своему усмотрению", - заявил замначальника областного ДП Ербол Дуйсенбеков.

Источник: КТК

Недавно в Астане задержали охранников ночного клуба, которых обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у клиента заведения.

В декабре прошлого года в МВД сообщили, что жителя столицы шантажировали интимными фото и видео, заставляя платить деньги. В общей сложности он отдал злоумышленникам около 33 млн тенге.

Накануне мы писали о том, что более 3 млн тенге выманили у астанчанина угрозами слить его интимные фото и видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061059-derzhali-v-strahe-ves-stepnogorsk-predpolagaemyh-chlenov-opg-zaderzhali-politseyskie/

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