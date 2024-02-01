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У астанчанина после похода в ночной клуб вымогали 1,5 млн тенге

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Охранник ночного клуба
Охранник. Иллюстративное фото: Getty images / somboon kaeoboonsong

В Астане были задержаны охранники ночного клуба по подозрению в вымогательстве денег у клиента заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, к ним обратился житель столицы и заявил, что у него путем применения физической силы и угроз вымогают 1,5 млн тенге.

Стражи порядка при передаче 230 тыс. тенге задержали двух охранников ночного клуба в возрасте 21 и 24 лет. Подозреваемых заключили под стражу.

В настоящее время по факту вымогательства проводится досудебное расследование. Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы от трех до семи лет.

Напомним, в середине января сотрудники УБОП задержали жителя ЗКО по подозрению в вымогательстве – предполагается, что он требовал у предпринимателей 1 млн долларов.

Также в ВКО с поличным при передаче денег оперативники задержали подозреваемую в вымогательстве. 26-летняя жительница Усть-Каменогорска водворена в ИВС.

На этой неделе сообщалось, что в Актюбинской области задержали подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена. Оба мужчины состоят на учете в ОВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058667-u-astanchanina-posle-pohoda-v-nochnoy-klub-vymogali-15-mln-tenge/

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