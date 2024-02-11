Гибель лебедей в Актау: отелю Rixos выписан крупный штраф

Отель "Rixos" в Актау оштрафован на сумму свыше 2 миллионов тенге в связи с несоблюдением требований экологического законодательства, передает Lada.kz.

Как сообщает местное издание, в департаменте экологии региона был предоставлен расчет адмштрафов, наложенных на отель.

"Согласно части 2 статьи 331 КоАП РК, рассчитан штраф в порядке сокращенного производства на сумму 1 846 000 тенге. По части 1 статьи 328 КоАП РК расчет штрафа составил 232 663 тенге", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что со стороны Aktau Tourism Ltd не соблюдены требования экологического законодательства. Кроме того, ведомством внесено предписание об устранении нарушений о необходимости приостановки сброса сточных вод в озеро Караколь до доведения степени очистки в соответствии с разрешенными нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ или отвода сточных вод в городские канализационные сети.

Гибель лебедей в Мангистауской области

Напомним, в конце декабря сообщалось, что в районе озера Караколь были найдены туши 30 лебедей. Обнаружили их инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели лебедей. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

Также сообщалось, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

Однако позже специалисты призвали не подкармливать лебедей. Отмечалось, что подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы.

Кроме того, стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

"5-6 января дополнительно провели мониторинг по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World. Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь", – сообщал и. о. руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.

В середине января стало известно, что число погибших лебедей в Мангистау почти достигло тысячи и их стали находить даже на берегу Каспия. А вчера жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности для минимизации риска заражения птичьим гриппом.

Также жителей Мангистауской области просили не приходить к озеру Караколь, поскольку тот является очагом распространения птичьего гриппа.