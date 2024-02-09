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"Требовал миллион": мужчину подозревают в вымогательстве денег у главы КХ в области Жетісу

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: Polisia.kz

В области Жетісу полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге у главы местного крестьянского хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МВД, в области Жетісу полицейскими подразделения по борьбе с организованной преступностью был задержан житель Каратальского района. Мужчину подозревают в вымогательстве денег у главы одного из крестьянских хозяйств.

"Оперативными работниками задержан мужчина, который, угрожая физической расправой, требовал миллион тенге у главы одного из крестьянских хозяйств.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается", - сообщил исполняющий обязанности начальника УБОП ДП области Жетісу Аслан Абылов.

Отмечается, что подозреваемый был сразу же взят под стражу.

Ранее сообщалось о том, что казахстанского адвоката наказали за вымогательство около 7 млн тенге.

Напомним, в середине января сотрудники УБОП задержали жителя ЗКО по подозрению в вымогательстве - предполагается, что он требовал у предпринимателей 1 млн долларов.

В ВКО с поличным при передаче денег оперативники задержали подозреваемую в вымогательстве. 26-летняя жительница Усть-Каменогорска водворена в ИВС.

В конце января сообщалось, что в Актюбинской области задержали подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена. Оба мужчины состоят на учете в ОВД.

В начале февраля стало известно, что в Астане были задержаны охранники ночного клуба по подозрению в вымогательстве 1,5 млн тенге у клиента заведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060025-treboval-million-muzhchinu-podozrevayut-v-vymogatelstve-deneg-u-glavy-kh-v-oblasti-zhetisu/

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